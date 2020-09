Covid-19: instauration du couvre-feu dans une ville du Maroc

Les autorités de Zagora ont décidé d’appliquer de nouvelles mesures restrictives dans la ville dans le cadre des mesures de prévention pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Selon une source de Le Site info, un couvre-feu sera instauré à partir du mercredi, entre 22h et 5h, soulignant que toute personne se déplaçant la nuit devra disposer d’une justification de travail. Et d’ajouter que les cafés et les restaurants fermeront désormais à 20h. L’assouplissement de ces mesures sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique et du recul du nombre des contaminés.

Rappelons que le couvre-feu a été instauré, depuis le 7 septembre courant, dans la préfecture de Casablanca suite à la recrudescence des cas de contaminations. Le gouvernement a aussi décidé de fermer l’ensemble de ses issus et de soumettre le déplacement de et vers son territoire à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.

N.M.