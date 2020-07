Covid-19: Horizon Press Group procède à des tests de dépistage de son personnel (VIDEO)

Le siège du Groupe »Horizon Press »a abrité une opération de tests dépistage du covid-19, mardi 7 juillet à Casablanca. Une équipe médicale spécialisée s’est chargée d’effectuer lesdits tests et ce, auprès des personnels journalistique, technique et administratif que compte le Groupe de presse.

Ainsi, le Directeur général de »Horizon Press Group », Adil Basri, a assuré que ces tests de dépistage ne constituent qu’un maillon de la chaîne de mesures prises, et dûment réfléchies, au sein du Groupe. L’objectif de telles mesures étant de faire face, dans les conditions les meilleures, à ces circonstances exceptionnelles occasionnées par la pandémie du covid-19.

Adil Basri a également souligné que les décisions prises concernent surtout, et avant toute autre considération, des mesures idoines ayant pour souci de garantir la sécurité et la santé du personnel du Groupe. Aussi parmi ces décisions, celle du télétravail a-t-elle été adoptée et a concerné 40% de l’ensemble du personnel, tous postes confondus.

Une autre mesure importante concerne le siège même du « Horizon Press Group ». Gels hydroalcooliques à profusion, désinfection et stérilisation régulières des bureaux et des plateaux et fourniture des masques bavettes ont été de mise. Et, de bien entendu, une autre mesure sanitaire aussi importante a été prise en compte: le contrôle de température systématique pour aussi bien le personnel que les visiteurs.

