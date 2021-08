Covid-19. Hausse des décès au Maroc: les explications d’un expert

Le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a expliqué que la recrudescence des cas de covid signifie l’augmentation du nombre de cas graves, causant davantage de pression sur les hôpitaux et les équipes médicales.

Dans une intervention télévisée sur 2M, Dr Hamdi a déclaré que si une grande tranche de la population marocaine n’était pas vaccinée, le pays aurait enregistré un nombre plus grand de cas graves. Il estime, par ailleurs, que le nombre de décès augmentera cette semaine.

Le chercheur ajoute que les salles de réanimation sont occupées par les personnes de moins de 50 ans. Celles âgées de 60 ans et plus sont déjà vaccinées pour la majorité et n’occupent, ainsi, que 5% des lits en réanimation.

Dr Hamdi a par ailleurs appelé les citoyens à se faire vacciner, afin de pouvoir se protéger du virus et accélérer un retour à la normale.

M.F.