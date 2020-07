Covid-19: Emmanuel Macron exprime son admiration pour le Maroc

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République Française, Emmanuel Macron, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône.

Dans ce message, Macron adresse au roi ainsi qu’au peuple marocain, ses vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité. « Alors que le monde a été singulièrement éprouvé ces derniers mois par la pandémie de Covid-19, je tenais à dire mon admiration pour le Maroc qui, sous la conduite de Sa Majesté, a su prendre des mesures rapides, justes et nécessaires afin de garantir au premier plan la sécurité des citoyens », écrit Macron dans ce message.

« Désormais, il nous appartient de faire de ces temps inédits, où le multilatéralisme et mis à rude épreuve, l’occasion d’une solidarité accrue entre les Etats aux bénéfices de tous les citoyens et dans tous les domaines », ajoute le président français, saluant, à cette occasion, les efforts remarquables du Maroc, sous l’impulsion du roi, en direction de l’Afrique afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Macron a également remercié le Souverain de la confiance qui préside aux relations entre les deux pays, lui assurant que la France se tient aux côtés du Maroc dans l’amitié et la fidélité.

S.L. (avec MAP)