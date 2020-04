Covid-19: El Youbi insiste sur l’application des mesures préventives chez-soi

Le nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus confirmés au Maroc a atteint 1.120, jusqu’à 18H00 de ce lundi, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé à 81 cas (10 rémissions supplémentaires), alors que celui des décès a atteint 80 après l’enregistrement de 11 nouveaux décès lors des dernières 24H, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration à la presse.

Il a en outre fait état de 3.984 cas probables d’infection qui ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire.

Le dépassement de la barre de mille cas confirmés et l’augmentation observée des cas d’infection enregistrés dans le Royaume au cours des derniers jours indiquent la présence de foyers épidémiques de coronavirus, notamment au sein des familles, a souligné le responsable, faisant état de l’existence de familles dont l’infection de tous les membres a été confirmée.

Et d’ajouter que cette augmentation est également due à la hausse croissante du nombre des cas contacts, car, jusqu’à aujourd’hui, 230 cas confirmés ont été détectés sur un total de 7.963 contacts suivis et ayant subi des tests de laboratoire, a-t-il ajouté.

À cet égard, El Youbi s’est arrêté sur la nécessité “d’intensifier les mesures de sécurité sur lesquelles nous insistons toujours, en particulier dans les maisons, afin d’endiguer la propagation de la maladie”, appelant à une sécurité renforcée pour les personnes qui quittent leur domicile pour aller au travail ou faire les courses.

“Conformément à la récente recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, nous recommandons davantage de mesures barrières, dont le port de masques par les personnes quittant leur domicile, et de faire preuve de plus de précaution et de prudence”, a conclu le responsable.

M.S. (avec MAP)