Covid-19: El Othmani s’adresse directement aux Marocains (VIDEO)

Le chef de gouvernement a tenu à fermement souligner que les nouvelles restrictions, en vigueur depuis mardi 3 août courant, étaient nécessaires, eu égard à la revue à la hausse alarmant du nombre de cas contaminés par la covid-19 ou par l’un de ses nouveaux variants.

Sachant également l’augmentation du nombre de cas critiques, celui des patients hospitalisés dans des salles de réanimation et de soins intensifs, dont le taux d’occupation le nombre des lits est à son comble. Et, pire, le nombre de décès dus au coronavirus qui est en hausse alarmante, au quotidien.

Pour toutes ces raisons inquiétantes, Saâeddine El Othmani a choisi de s’adresser aux Marocains, via sa page officielle Facebook, dans une vidéo, mardi 10 août, afin de les inciter au respect strict des mesures préventives et sanitaires, décrétées par son gouvernement, en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la pandémie du coronavirus.

L.A.