Covid-19: deux places publiques fermées à Taounate

Les autorités provinciales de Taounate ont pris une série de mesures préventives et lancé des campagnes de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre du suivi de la situation épidémiologique et des mesures préventives au niveau de la province, marquée par l’augmentation ces derniers jours des cas d’infection, les autorités ont décidé la fermeture de deux places publiques très fréquentées par la population, en raison du ‘’relâchement constaté et du non-respect par des citoyens des mesures sanitaires et préventives recommandées par les autorités’’, indique la province.

D’autre part, les comités provinciaux mixtes de suivi, composés des autorités locales et des services de sécurité, effectuent des visites de contrôle dans les cafés, les restaurants et les espaces de restauration rapide, les commerces, les marchés et tous les lieux qui connaissent de l’affluence pour les sensibiliser et les inciter au respect des conditions de sécurité et d’hygiène mises en place, dont la distanciation physique, l’usage des gels hydroalcooliques et le port de masques de protection.

Dans le même contexte, il a été procédé à la fermeture temporaire du marché hebdomadaire de Kariat Ba Mohammed, dans le cadre des mesures préventives pour limiter la propagation du nouveau Coronavirus, ainsi que de six cafés (cinq dans la commune de Taounate et un dans la commune de Tissa), pour non-respect des mesures sanitaires et préventives.

Des campagnes de sensibilisation ont été également lancées au niveau des collectivités territoriales pour sensibiliser à la gravité de la pandémie et la nécessité de faire preuve de prudence, outre l’importance d’un engagement collectif, à travers la mise en œuvre des gestes barrières pour enrayer la propagation du coronavirus.

Le Comité provincial de veille se réunit de manière régulière pour accompagner l’évolution de la situation épidémiologique dans la province et examiner les mesures visant à limiter la propagation de la pandémie, conformément aux mesures émises par les services centraux des ministère de l’Intérieur et de la Santé relatives notamment au renforcement du contrôle des déplacements entre certaines villes et l’imposition d’un contrôle rigoureux des personnes et véhicules à destination de la province.

S.L. (avec MAP)