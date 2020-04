Covid-19: deux nouvelles guérisons à l’Hôpital Arrazi de Marrakech

Deux patients complètement guéris du coronavirus (Covid-19) ont pu quitter, ce lundi, l’hôpital Arrazi relevant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, s’est félicité le professeur Hamza El Hamzaoui, anesthésiste et réanimateur au sein de cet établissement hospitalier.

“Il s’agit de deux patients complètement guéris qui ont quitté l’hôpital sans complications, alors qu’un troisième cas est en cours de rétablissement”, a fait savoir El Hamzaoui.

L’efficacité du traitement, l’anticipation et la rapidité de la prise en charge ont contribué largement à la guérison de ces cas au bout de deux semaines, a-t-il souligné.

Concernant l’état de santé des autres patients du Covid-19, il a relevé qu’il y a des patients qui sont toujours sous traitement avec une bonne amélioration, notant qu'”on ne peut pas dire qu’ils sont guéris à 100% mais, ils sont en train de subir des bilans quotidiens pour pouvoir monitorer leur évolution”.

“Nous avons également des malades en réanimation qui sont sous traitement, il y a des uns dans une situation critique mais d’autres qui sont sur la voie de la guérison”, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a mis en avant l’engagement inconditionnel des cadres médicaux, para-médicaux, techniques et administratifs qui sont mobilisés 24/24 et 7/7 pour prendre en charge les patients atteints au coronavirus, notant qu'”ils continueront leur lutte jusqu’à l’éradication totale de cette pandémie”.

A cette occasion, il a appelé l’ensemble des citoyens à respecter les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire et à éviter de sortir sauf dans les cas de nécessité extrême.

Cette phase est très sensible et le risque d’infection est plus élevé après l’apparition de foyers locaux et familiaux de contamination, a-t-il déploré.

M.S. (avec MAP)