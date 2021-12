Covid-19: des tests aléatoires dans les écoles du Maroc

Dans le cadre des mesures mises en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus, les autorités ont lancé, depuis début décembre, des tests PCR aléatoires dans les écoles. Ces tests concernent et les élèves et les personnels des établissements scolaires de différents cycles.

Cette nouvelle mesure concerne également les écoles de la mission française.

«Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) nous informe que les autorités marocaines, dans leur lutte contre la pandémie, organisent des tests PCR aléatoires dans les établissements scolaires tant des élèves que des personnels», peut-on lire dans une correspondance adressée aux parents d’élèves.

Et d’ajouter : «Des tests seront donc potentiellement organisés dans l’établissement et les élèves (mineurs) seront testés sauf opposition signalée explicitement par écrit et signée de votre part».

H.M.