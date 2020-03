Covid-19: des psychologues marocains prennent une louable initiative

Dans le cadre de l’élan citoyen et solidaire en cette période de crise de sanitaire, un groupe de psychologues, psychiatres et psychothérapeutes volontaires de toutes les villes du Royaume a créé une cellule de crise, le 19 mars, pour soutenir psychologiquement le personnel soignant (médecins, infirmiers, aides soignants…) qui prend en charge les personnes atteintes du covid-19.

Le personnel soignant est aujourd’hui en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. A la difficulté d’un métier qui amène à côtoyer la souffrance, s’ajoutent ici la fatigue, le confinement des proches et l’incertitude quant au comportement d’un virus que l’on découvre encore.

Cette initiative médicale et sociale a pour but de les aider à verbaliser leurs émotions, leurs angoisses et leurs inquiétudes afin de les apaiser et à éviter l’épuisement des équipes. Mais aussi de leur permettre d’avoir une bonne santé mentale pour venir en aide à leurs patients. C’est aussi un moyen pour reconnaitre leurs efforts et sacrifices durant cette période.

Les prises en charge sont faites à distance par télétravail afin de respecter le confinement imposé par les autorités, et sont à titre gracieux.

La liste des spécialistes volontaires, ainsi que leurs coordonnées, a été envoyée à l’ensemble du personnel des hôpitaux du Royaume.