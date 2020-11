Covid-19: des décisions urgentes pour la région de Casablanca

Devant l’ampleur prise par la propagation de la pandémie du Covid-19, les autorités sanitaires de Casablanca ont pris un package de mesures urgentes, y compris équiper les hôpitaux de plus de 90 lits de réanimation supplémentaires.

Il a été également décidé de soutenir les cadres de santé avec plus de 400 infirmiers, 100 médecins et 150 techniciens spécialisés, lors d’une réunion d’urgence qui s’est tenue mardi à Casablanca entre des responsables du ministère de la Santé et des représentants des syndicats dans la région. Selon des sources syndicales, il était également question du versement de la première tranche des indemnités des cadres de la santé qui ont travaillé durant l’épidémie sans annoncer l’enveloppe globale ni individuelle de ces indemnisations.

Notre source a affirmé que cette réunion s’est tenue dans une ambiance marquée par l’inquiétude devant les chiffres records atteints dans cette région et la crainte que la situation ne devienne incontrôlable durant les deux mois à venir.

Il est à noter que selon diverses sources, les hôpitaux de la région sont en passe d’être saturés et le nombre de personnes décédées ne cesse de croître. La région de Casablanca-Settat a enregistré 2.478 nouveaux cas de contamination et 26 morts de mardi à mercredi à 18h, sur un bilan quotidien national de 5.745 cas et 82 décès.

S.Z.