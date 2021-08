Covid-19: des comptes sur les réseaux sociaux effraient les Marocains

L’Alliance nationale pour la défense des droits de l’Homme au Maroc a dénoncé les rumeurs colportées par des comptes de réseaux sociaux, qui ont pour dessein de semer frayeur et terreur parmi la population et d’exagérer outre mesure les développements de la situation sanitaire, certes peu enviable, au Maroc.

Répondant fermement à ces allégations, Mohamed Belmehdi, président de l’Alliance précitée, a déclaré à Le Site info que deux comptes Facebook à Ksar El Kébir publient des rumeurs fallacieuses et alarmantes, prétendant que le nombre de cas confirmés de coronavirus serait en nette augmentation, lors des six prochaines semaines, et atteindra des pics importants.

De même que l’Alliance nationale pour la défense des droits de l’Homme au Maroc exprime sa grande indignation quant à ces rumeurs qui ne font qu’accentuer la crainte et la frayeur des citoyens. Mohamed Belmehdi s’est également insurgé contre le comportement de ces oiseaux de mauvais augure et demande que des mesures appropriées et sévères soient prises à l’encontre des administrateurs de ces deux comptes Facebook.

Larbi Alaoui