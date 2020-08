Covid-19: comment Fès s’adapte aux nouvelles mesures

Les habitants de la cité Idrisside ont exprimé, mercredi, leur adhésion aux nouvelles mesures préventives, mises en place par le gouvernement en vue de juguler la pandémie de Covid 19.

Des citoyens de la ville de Fès approchés par la MAP ont qualifié de ‘’logiques et nécessaires’’ ces mesures qui entreront en vigueur à partir de ce mercredi à 20h, lesquelles ont été instaurées en prenant en considération le nombre croissant des contaminations au nouveau coronavirus et des décès enregistrés ces derniers jours.

‘’Ces mesures ont pour objectif de préserver notre santé et notre sécurité’’, ont-ils dit, soulignant l’impératif du respect des mesures préventives et sanitaires par tous les habitants.

Mostapha El Hani, du quartier Douar Riafa, a mis en avant les mesures instaurées par les autorités compétentes, tout en insistant sur la sensibilisation des citoyens pour un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Il a préconisé le respect des consignes et des mesures préventives, dont le port du masque, l’usage du gel hydro-alcoolique et la prise en compte de la distanciation physique pour enrayer la chaine de transmission du virus.

Houcine El Mellagui, un autre habitant du même quartier, a lui, mis l’accent sur les efforts immenses consentis par les autorités publiques et le ministère de la santé pour endiguer la pandémie, appelant les acteurs de la société civile à multiplier les actions de sensibilisation et d’encadrement de la population locale.

D’autres citoyens ont estimé que les nouvelles mesures n’auraient de véritable impact qu’avec l’implication de tous les citoyens qui sont plus que jamais appelés à respecter les gestes barrières et aider les autorités compétentes à lutter contre cette pandémie.

Parmi les nouvelles mesures préventives décidées par le gouvernement au niveau des préfectures de Tanger-Assilah et de Fès, figurent l’interdiction de tous les rassemblements, la fermeture à 22h des commerces de proximité, des grandes surfaces et des cafés, la fermeture des restaurants à 23h, la fermeture des plages et des parcs publics et des salles de jeux, des salles de sport et des terrains de proximité, ainsi que la réduction de la capacité du transport public à 50pc.

Concernant les quartiers résidentiels où s’est propagée la pandémie, les mesures portent notamment sur la fermeture des accès menant à ces quartiers par des barrages de sécurité, des commerces de proximité, des grandes surfaces, des cafés et des restaurants à 20h, des souks de proximité à 16h et des hammams et des salons de beauté.

Les déplacements de et vers les quartiers concernés par la fermeture seront conditionnés à des autorisations spéciales de déplacement délivrées par les autorités locales.