Covid-19: comment bien porter un masque de protection

Le ministère de la santé a annoncé une série de conseils et d’indications destinés aux citoyens et citoyennes pour une utilisation efficace des masques homologués par les autorités sanitaires.

Le ministère a recommandé, dans communiqué rendu public ce mardi, plusieurs étapes essentielles pour une bonne utilisation des masques de protection, portant en premier lieu, sur le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique.

Le ministère préconise également de bien s’assurer que le masque utilisé n’est pas perforé et bien couvrir le nez et la bouche en s’assurant qu’il n’y pas d’espace entre le visage et le masque.

Il faut veiller à ce que les plis ou la partie colorée (selon le modèle) soient à l’extérieur, indique le communiqué, ajoutant qu”il faut également pincer la barrette nasale pour ajuster le masque au niveau du nez et abaisser le bas du masque sous le menton.

Le ministère insiste sur le fait de ne plus toucher le masque avec les mains une fois qu’il a été mis sur le visage et de se laver les mains avec du savon et de l’eau ou bien avec du gel hydroalcoolique, si on l’a touché.

Après son utilisation, le masque doit être enlevé par les élastiques en veillant à ne pas toucher la surface externe et ensuite le jeter dans la poubelle, poursuit le communiqué. Une fois le masque enlevé, les mains doivent être encore une fois lavées avec de l’eau et du savon ou bien avec du gel hydroalcoolique.

Par ailleurs, le ministère de tutelle a appelé l’ensemble des citoyens et citoyennes à se conformer de manière continue et responsable aux procédures du confinement sanitaire et à prendre des mesures préventives pour ne pas propager ou contracter ce virus, et ce en restant chez soi et en ne sortant qu’en cas de grande nécessité.

Ce département a également recommandé de se plier aux règles d’hygiène, notamment, se laver les mains régulièrement, nettoyer les surfaces utilisées en plus de l’adoption d’un mode de vie sain comprenant une alimentation équilibrée, une bonne qualité de sommeil et de l’exercice physique à domicile.

M.S. (avec MAP)