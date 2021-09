Covid-19: combien de temps dure l’immunité des vaccins ?

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, Mustapha Naji, a déclaré que l’immunité des vaccins contre le covid-19 dure un an au maximum.

Dans une déclaration à Le Site info, l’éminent virologue a indiqué que l’immunité des vaccins dure entre 6 et 8 mois, et peut arriver à un an dans certains cas.

Le membre du comité national de vaccination contre le covid-19 souligne que les études scientifiques menées sur l’efficacité des vaccins sont toujours en cours, et devraient donner leurs conclusions un an après la vaccination de l’ensemble de la population mondiale.

Dr Naji signale que la durée de l’immunité du vaccin diffère d’un individu à un autre. » Pour certains, c’est 6 mois, pour d’autres, c’est un an ».

