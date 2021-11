Covid-19: ces pathologies peuvent survenir après la guérison

Après leur guérison du coronavirus, plusieurs personnes ont des difficultés respiratoires et ressentent une longue asthénie post covid-19, entre autres pathologies. A ce propos, le Professeur Azeddine Ibrahimi, membre du Comité technique et scientifique, a confirmé que de tels symptômes ont été constatés chez de nombreuses personnes.

Le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat a également précisé que des études ont révélé que certains patients ont ressenti de l’asthénie post-covid ou souffert de problèmes respiratoire et ce, pendant toute une année après leur hospitalisation et leur guérison de la maladie.

Via sa page officielle Facebook, Pr Ibrahimi a ainsi souligné: « Bien que 40% des non-vaccinés ne ressentent pas de symptômes, 60% ressentent divers symptômes et nombreux parmi eux contractent la covid-19 pour une longue durée ». L’asthénie et les problèmes respiratoires sont parmi les symptômes décrits par ces personnes, ainsi que des problèmes gastriques, la perte du goût et de l’odorat et, plus grave,10 % d’entre ces personnes souffrent de neuro-inflammations, a-t-il également précisé.

Ces personnes souffrant de maladies inflammatoires du cerveau peuvent également développer une « brume du cerveau », dont se plaignent de nombreux Marocains ces derniers temps, a encore affirmé Pr Azeddine Ibrahimi, tout en expliquant que cela est accompagné de manque de concentration et de perte de mémoire, aux côtés des autres symptômes précités.

L.A.