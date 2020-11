Covid-19: ce qui va changer à Khénifra

Les autorités locales de la province de Khénifra ont annoncé, dimanche, l’assouplissement de plusieurs mesures prises, récemment, à titre préventif pour juguler la propagation de la Covid-19.

Ces mesures ont été prises en tenant compte de l’amélioration de la situation épidémiologique dans plusieurs zones de la province suite à une « analyse des données hebdomadaires relatives aux cas et aux taux d’infection par la Covid-19″, indique un communiqué de la Province de Khénifra parvenu à la MAP.

Les autorités de la province ont ainsi décidé, à compter du lundi 30 novembre à midi, de poursuivre l’interdiction de tout déplacement de et vers les villes de Khénifra et de M’rirt, à l’exception des personnes munies d' »une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes ».

Sont exemptés de cette décision, ajoute la province, le secteur du transport des marchandises, des produits de base et des services, les déplacements d’ordre professionnel ou ceux justifiés par une extrême nécessité, ainsi que les déplacements pour des raisons humanitaires ou liées à la rentrée scolaire et universitaire pour les élèves et étudiants.

Les autorités ont aussi décidé d’autoriser les transports en commun liant la ville de Khénifra et M’rirt de reprendre leurs activités dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et de prolonger les horaires d’ouverture des cafés et restaurants à 22H00 avec l’interdiction de diffuser les matchs de football et de fixer les heures de fermeture des commerces et grandes surfaces des villes de Khénifra et de M’rirt à 22H00.

Par ailleurs, les heures de fermeture des salons de coiffure et de beauté, des hammams et des parcs et espaces publics ont été fixées à 22H00.

Pour ce qui des souks hebdomadaires, ils seront rouverts au niveau de l’ensemble de la province, avec la nécessité de respecter les mesures de précaution, tandis que les souks et marchés de proximité des villes de Khénifra et M’rirt sont obligés de fermer à 19H00.

Ces mesures ont été décidées suite à l’amélioration de la situation épidémiologique dans plusieurs parties du territoire de la province, notamment dans certains quartiers des villes de Khénifra et M’rirt en tenant compte des efforts consentis pour renforcer et soutenir le système de santé dans la région et pour la relance de certaines activités socio-économiques au profit d’une grande catégorie de professionnels, dont les vendeurs de bétails et les autres acteurs économiques de la région, ajoute la même source. Les autorités locales de Khénifra ont en outre, exhorté les citoyens à observer scrupuleusement les mesures de précaution et de prévention annoncées et à s’engager, avec responsabilité dans les efforts nationaux visant à freiner la propagation du Covid-19, faisant savoir que les contrevenants à ces règles seront soumis à des sanctions conformément à la législation en vigueur.