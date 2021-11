Covid-19: au moment où une 5ème vague se précise en Europe, où en est le Maroc ?

Plusieurs pays européens connaissent une cinquième vague du coronavirus et le Vieux continent est devenu « l’épicentre de l’épidémie », selon l’expression de plusieurs médias. Mais qu’en est-il au Maroc? Y a-t-il aussi les prémices d’une nouvelle vague pendant ces derniers jours automnaux et à l’approche de la saison hivernale.

A ces interrogations des Marocains, le Professeur Said Moutawakil, président de la Société marocaine des sciences médicales et membre du Comité technique et scientifique, a affirmé que toute éventualité et mauvaise surprise ne sont point à écarter! Et de préciser qu’à l’instar de ce que vit actuellement presque toute l’Europe, le Maroc n’est pas à l’abri de la détérioration de la situation épidémiologique.

Lors de son passage au JT du soir de la chaîne nationale 2M, lundi 15 novembre courant, le médecin anesthésiste a ajouté que cela ne demeure qu’une supposition, qui s’avérera ou pas. En tout cas, a souligné Pr Moutawakil, la vigilance demeure de rigueur et de mise.

Et de poursuivre que les pays européens, où cette cinquième vague du coronavirus se précise de plus en plus, avaient connu une accalmie certaine et enregistré la revue à la baisse des cas de contamination. Par conséquent, les mesures restrictives y avaient été assouplies. Et ce qui n’était pas prévu comme détérioration de la situation sanitaire est pourtant survenu!

Pr Said Moutawakil a également rappelé que la Grande-Bretagne est arrivée au point catastrophique où elle en est actuellement pour avoir grandement allégé les mesures préventives et sanitaires. Ce qui a fait croire aux Britanniques que tout danger était écarté et qu’ils en avaient fini pour de bon avec la pandémie de la covid-19.

Larbi Alaoui

.