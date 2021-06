Covid-19 au Maroc: voici pourquoi la situation est fluctuante

Les bilans quotidiens en nombre d’infections par le coronavirus étant fluctuants chaque jour, beaucoup d’observateurs se posent des questions sur les raisons d’une telle versatilité.

Une source au sein du Comité technique et scientifique, chargé du suivi de la campagne de vaccination, a expliqué à Le Site info que le bilan au Maroc est tantôt haut et tantôt bas, dépendant de la mobilité des citoyens, surtout après l’assouplissement de certaines mesures restrictives.

La baisse des cas d’infection enregistrés lors de certaines journées ne signifie pas la victoire totale sur le virus, a précisé la même source. Les citoyens sont ainsi appelés à éviter tout relâchement et à redoubler de prudence.

Ainsi dans un communiqué, le ministère de la Santé a mis en garde les citoyens sur la nécessité de respecter les mesures préventives et sanitaires et d’éviter les rassemblements inutiles, tout en maintenant le port obligatoire du masque de protection et le respect et la distanciation physique.

M.F.