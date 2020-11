Covid-19 au Maroc: voici la date des premières vaccinations

La vaccination contre le covid-19 sera lancée le 4 décembre dans 2889 hôpitaux publics, hôpitaux de campagne et centres sanitaires au Maroc.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, les cadres médicaux et paramédicaux se mobiliseront pour effectuer 200.000 vaccins par jour. 21 jours après, soit la 4ème semaine du mois de décembre, les vaccinés recevront la 2ème dose. L’opération durera trois mois, du lundi au samedi, avant qu’elle ne soit étendue, par la suite, au reste de la population. Objectif: préserver la santé publique et réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie, tout en garantissant un taux de couverture vaccinale de près de 80% de la population

Parmi les principales mesures déployées pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, figure l’immunisation de la population par la vaccination. Un comité scientifique marocain de haut niveau assure le suivi du processus d’élaboration du vaccin.

D’après le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, le Maroc se trouve en pôle position en vue de la fourniture du vaccin anti-Covid19, dont la sécurité, l’efficacité et l’immunité ont été confirmées à travers des indicateurs positifs et des essais cliniques menés sur de nombreux volontaires au Maroc et dans plusieurs autres pays du monde.

Le gouvernement veille à la préparation proactive de cette opération nationale d’envergure aux plans sanitaire, logistique et technique, avec notamment la mobilisation de tous les services et départements ministériels concernés, notamment le ministère de la Santé, l’administration territoriale et les forces de l’ordre, et bénéficiant du soutien des Forces armées royales dans le respect des normes de qualité en la matière.

N.M.