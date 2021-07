Covid-19 au Maroc: vers un retour au couvre-feu plus tôt? L’avis d’un expert

Un retour à un renforcement des mesures restrictives et, surtout, celui du couvre-feu nocturne, au Maroc, seraient peu probables, selon de nombreuses rumeurs, colportées ça et là. Et ces « optimistes béats » » en veulent pour l’une des preuves de leurs allégations insouciantes le fait que l’on ait permis à nos MRE de rentrer au bercail afin d’y passer l’Aïd Al-Adha et leurs vacances familiales.

Cependant, Dr Moulay Mustapha Ennaji s’inscrit en faux contre ces rumeurs. En effet, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, a déclaré à Le Site info: « Ces rumeurs répandues dans la sphère publique ne sont pas crédibles, sachant que les mesures prises par le gouvernement sont en parfaite conformité avec les recommandations du Comité technique et scientifique. Par conséquent, tout demeure possible! ».

A rappeler que les recommandations dudit Comité dépendent de la situation épidémiologique constatée, au jour le jour, pour décider alors des mesures restrictives à prendre. Ceci, après des réunions des commissions du ministère de l’Intérieur et de celui des Affaires étrangères, de la Coopération africaines et des Marocains résidant à l’étranger.

« Il est bien vrai qu’un retour au durcissement des mesures restrictives mettra à mal l’économie nationale. Mais si cela est au détriment de la santé des citoyens, l’Etat sera dans l’obligation de renforcer les mesures préventives et sanitaires afin d’éviter toute crainte de catastrophe épidémique », a tenu à préciser notre éminent virologue.

Dr Ennaji, comme ses nombreux confrères (via la presse nationale, les stations de radio et les chaînes de TV), aussi lancé un appel à tous les Marocains, les incitant au respect strict des mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes. Lequel respect est seul susceptible d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

Larbi Alaoui