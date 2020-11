Covid-19 au Maroc: vers un reconfinement sous une autre forme ?

Le Docteur Tayeb Hamdi prévoit un retour au confinement, vu l’augmentation quotidienne et alarmante du nombre de cas confirmés de covid-19,au Maroc.

Dans une déclaration à Le Site info, le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé a prévenu qu’un nouveau confinement est un scénario prévisible. « Mais sous une autre forme que celle adoptée par le gouvernement au mois de mars dernier », a-t-il précisé. Et d’ajouter qu’il existe différentes formules d’un nouveau confinement qui pourrait être instauré dans plusieurs régions du Royaume et, tout particulièrement, à Casablanca.

« Ce sera la seule solution qui visera surtout la fermeture d’activités sociales ou autres qui n’apportent aucune plus-value notable à l’économie nationale. En revanche, les établissements scolaires et les entreprises ne devront pas être assujettis aux mesures d’un nouveau confinement et de l’état d’urgence sanitaire », a encore souligné Dr Tayeb Hamdi.

Notre interlocuteur a aussi alerté qu’au cas où la situation épidémiologique au Maroc connaîtrait une troisième vague de la pandémie, dans les prochains mois, elle sera moins dangereuse que la deuxième vu qu’il y aura de vaccins.

Larbi Alaoui et Youssef Chalabi