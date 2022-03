Covid-19 au Maroc: vers un nouvel assouplissement des mesures ?

Le médecin expert en réanimation, et membre du comité scientifique et technique de lutte contre le Covid-19, Said Afif, a déclaré que le Maroc se dirige vers l’allégement des restrictions anti-covid dans les semaines à venir.

Dans une déclaration à Le Site info, l’expert a indiqué que l’amélioration de la situation épidémiologique et la fin de la vague Omicron, ont poussé les autorités à prendre un ensemble de décisions telles que l’ouverture des stades, de lieux d’ablution dans les mosquées et des frontières, en attendant l’assouplissement de plus de mesures.

Pr Moutawakil ajoute que le système immunitaire a été grandement renforcé grâce à la vaccination et la propagation du variant Omicron. L’expert appelle toutefois les citoyens, surtout les personnes vulnérables, à faire preuve de prudence.

M.F.