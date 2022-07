Covid-19 au Maroc: vers un nouveau confinement à la veille de l’Aïd al-Adha ?

Le Maroc est-il en train de se diriger vers un nouveau confinement ? Pas sûr, malgré la hausse des nombres de cas de contamination au Covid-19. Le Comité scientifique rassure en ce sens, indiquant que malgré cette situation, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

En effet, le Pr Said Afif, membre du Comité scientifique a déclaré à Le Site Info que le Royaume va enregistrer un pic des cas durant la période de l’Aïd Al-Adha, notamment du fait des rassemblements familiaux. Il a par ailleurs expliqué que la situation est sous contrôle est qu’un travail de suivi est effectué, afin d’éviter toute situation critique.

Si la psychose est d’ordre sur les réseaux sociaux, entre ceux qui expriment leur peur de voir de nouvelles mesures restrictives en place, notamment l’interdiction des déplacements entre les villes, le Pr Afif indique que ce scénario est peu probable, mais que vigilance est d’ordre.

Pour sa part, le Pr Ibrahimi Azzedine, membre aussi du Comité, que les Marocains pourront profiter de l’Aïd et des vacances en toute sérénité. Celui-ci a d’ailleurs expliqué que la hausse des cas dans le Royaume n’est en rien le résultat d’une nouvelle variante de la Covid.

Le Pr Ibrahimi a expliqué pour sa part que la hausse des cas résulte de la baisse de l’efficacité des vaccins avec le temps face à la souche « B.A.5 », et que les citoyens devraient se diriger vers les centres de vaccinations afin de recevoir leurs doses, dans l’objectif de booster leur immunité face au virus. En effet, les personnes n’ayant pas reçu de doses présentent un risque plus important de contamination bien plus qu’une fois.

Le Maroc devrait s’attendre à une hausse importante des cas à l’approche de l’Aïd, et plus particulièrement dans les villes de Casablanca et Rabat, d’autant plus que la souche « B.A.5 » est présente à 70 % au niveau national. Le pic devrait ainsi être enregistré durant les deux premières semaines du mois de juillet.

Le Site Info appelle les citoyens à faire preuve de vigilance et à respecter les mesures préventives en vigueur, notamment le port de la bavette, le respect de la distanciation physique et d’éviter les rassemblements inutiles.

A.O.