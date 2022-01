Covid-19 au Maroc: vers le retour des restrictions ?

Une source médicale a révélé les scénarios possibles au Maroc au cas où la hausse des cas quotidiens de Covid-19 se poursuit.

Notre source précise qu’il est possible que le gouvernement décide d’un retour du couvre-feu, afin de limiter la mobilité des citoyens. Et de souligner que cette mesure s’est révélée efficace auparavant pour limiter le nombre d’infections.

La même source ajoute qu’il est probable également que le gouvernement impose d’autres restrictions, notamment l’interdiction des déplacements inter-villes. Et de préciser que ces restrictions ont pour but de faire baisser le nombre de cas d’infection, et non de stopper la propagation du virus, soulignant que la vague en cours prendra probablement fin lors des premières semaines du mois de mars.

Pour rappel, un total de 9.061 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 5.313 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale.

M.F.