Covid-19 au Maroc : vers la vaccination des moins de 12 ans ?

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II à Casablanca et membre du comité scientifique et technique de lutte contre le covid-19, Mustapha Naji, a déclaré que le comité n’envisage pas, pour l’instant, la vaccination des enfants entre 5 et 12 ans.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue a indiqué que cette catégorie sera vaccinée plus tard, et que cela ne pose aucun problème, vu que c’est basé sur des études scientifiques. Dr Naji ajoute que les États-Unis ont entamé la vaccination des enfants de moins de 12 ans, et que certains pays européens s’y mettront également.

L’expert a par ailleurs appelé les Marocains à se faire vacciner afin d’atteindre l’immunité collective.

M.F.