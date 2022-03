Covid-19 au Maroc: vers la levée totale des restrictions?

Avec la baisse continue du nombre de cas de contaminations par le Covid-19, de plus en plus de Marocains appellent à la fin de l’état d’urgence sanitaire et de l’obligation du port du masque.

À ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II de Casablanca, Mustapha Ennaji, a assuré que la situation épidémiologique au Maroc est stable et ne suscite aucune inquiétude.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue a indiqué que l’amélioration de la situation épidémiologique a permis de lever plusieurs restrictions, mais que les citoyens doivent rester vigilants, car le virus est toujours parmi nous.

Notre interlocuteur ajoute que les mesures sanitaires restantes, comme le port du masque et la vaccination visent à protéger, soulignant que ces mesures sont devenues volontaires, comme le démontre le fait que certaines personnes ne portent plus de masque.

Pr Ennaji ajoute que la protection contre le virus est devenue une responsabilité individuelle. Concernant un retour à la vie normale, le virologue considère que c’est déjà le cas actuellement, après l’ouverture des frontières, la réouverture des stades, et la levée de nombreuses restrictions.

