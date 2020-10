Covid-19 au Maroc: une ville du Nord sous couvre-feu

Les autorités locales de la ville de Tétouan ont mis en place mardi une série de mesures restrictives dans la ville particulièrement touchée par la propagation du Covid-19.

Devant le rebond des nouveaux cas (71 cas enregistrés du lundi à 18h à mardi 18h), un couvre-feu a été instauré dans la ville de 22h à 5h.

Les autorités ont annoncé que les commerces baisseront leur rideau à 22 h, dans le cadre de ces mesures qui englobent également le renforcement des contrôles aux entrées et sorties de la ville, l’interdiction des rassemblements dépassant 10 personnes et la limitation de la fréquentation des Hammams, salons de coiffure et salles de sport à 50%.

Le comité d’éveil a appelé les habitants de la ville à se conformer strictement à ces mesures pour aider à arrêter la propagation de la pandémie.

