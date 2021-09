Covid-19 au Maroc: une levée totale des restrictions est-elle possible?

Le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a déclaré que certaines mesures préventives imposées pour endiguer la propagation du covid-19 pourraient être assouplies, et d’autres levées totalement dans les prochaines semaines. Ceci, à condition que la situation épidémiologique soit sous contrôle, que les gestes barrières soient respectés et qu’on accélère la campagne de vaccination.

Dans un document dont Le Site info détient copie, Dr Hamdi considère que les statistiques concernent la situation épidémiologique au Royaume sont rassurantes, mais restent insuffisantes pour envisager une levée totale des mesures restrictives. Il est possible, toutefois, de commencer par assouplir certaines restrictions, avant de les supprimer plus tard.

Le chercheur ajoute que l’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc permettra d’adopter désormais le pass vaccinal pour accéder aux cafés, restaurants, transports, salles de cinéma, hammams…

Dr Hamdi a également déclaré qu’il sera possible de renoncer au protocole sanitaire dans les espaces publics, lorsque 80% de la population sera vaccinée et que la situation épidémiologique se stabilise, tout en continuant à le respecter dans les espaces fermés.

M.F.