Covid-19 au Maroc: une 3ème vague n’est pas à écarter, selon Dr Afif

L’augmentation, au quotidien, du nombre de cas confirmés, de personnes ayant contracté le coronavirus, présage de l’arrivée imminente d’une troisième vague du virus et de ses nouveaux variants, au Maroc.

Dans ce cadre, Dr Moulay Said Afif, membre du Comité scientifique de vaccination, a déclaré à Le Site info qu’une troisième vague de la covid-19 au Maroc n’est pas une éventualité à écarter. « Dans ce cas, il faudrait impérativement que les citoyens se fassent vacciner contre le coronavirus. La vaccination étant la seule et unique solution de lutte contre le virus et la seule à même d’endiguer sa propagation et sa transmission », a tenu à prévenir Dr Afif.

Notre interlocuteur a également souligné qu’afin d’éviter une troisième vague de la pandémie, tous les citoyens se doivent de respecter strictement les mesures préventives et sanitaires, décrétées par la autorités compétentes, dont le port obligatoire, et correct, des masques de protection. Ce respect desdites mesures accompagné de la vaccination sont seuls susceptible de parvenir à l’immunité collective, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Dr Afif a évoqué le variant dit « indien » (Delta) qui s’est propagé parmi des franges de jeunes Marocains se retrouvant actuellement dans des salles de réanimation et de soins intensifs. Et de regretter que malgré toutes les recommandations d’experts, malgré les mesures prises par l’Exécutif et le rappel des sanctions pénales dont sont passibles les contrevenants, de nombreux citoyens continuent encore, malheureusement, à faire fi de toute précaution et vigilance.

Pour le membre du Comité scientifique, au cas où le Maroc connaîtrait une troisième vague de la pandémie, il ne faudrait pas s’étonner que les autorités compétentes ne soient dans l’obligation préventive et sanitaire de renforcer les mesures restrictives. « Nous ne voudrions pas en arriver là, sachant que le citoyen serait dans l’incapacité de faire à nouveau face aux répercussions d’un nouveau reconfinement, tant sur le plan économique que psychique », a encore alerté Dr Moulay Said Afif.

Larbi Alaoui