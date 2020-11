Covid-19 au Maroc: un virologue alerte sur la congestion des hôpitaux

Pr Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie, à l’Université Hassan II de Casablanca, a mis en garde contre la détérioration de la situation épidémiologique au Maroc qui entraîne une congestion sans précédent des hôpitaux du Royaume.

Le nombre des nouvelles contaminations augmente de jour en jour et les chiffres sont voués à s’amplifier encore davantage dans les jours à venir, que ce soit pour les nouveaux cas ou pour les personnes qui décèdent, a-t-il averti dans une déclaration à Le Site Info.

Pour le virologue, les citoyens doivent, encore plus que par le passé, se conformer aux mesures de précaution, car le virus se transmet encore plus rapidement entre les citoyens.

Concernant la situation dans les hôpitaux, Pr Naji a noté que la congestion des hôpitaux est due à la capacité limitée des unités de réanimation et non pas à l’effondrement du système de santé au Maroc.

« Le ministère de la Santé fournit des efforts considérables dans ce domaine », a-t-il toutefois tenu à rassurer, indiquant que le vaccin anti-coronavirus sera prêt en décembre et sera administré dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU) et les hôpitaux de proximité, outre les unités mobiles et les universités du Royaume.

S.H.