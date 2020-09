Covid-19 au Maroc: un responsable réagit aux prévisions pessimistes d’un institut américain

Un responsable du ministère de la Santé a réagi aux prévisions pessimistes d’un institut américain au sujet de l’évolution de la pandémie du Covid-19 au Maroc, expliquant qu’il est difficile d’établir des projections pour les mois à venir.

Mouad Mrabet, coordonnateur du centre national des opérations d’urgence de santé au ministère de la santé a assuré à Le Site info que les rapports établis par d’autres pays « ne sont généralement pas précises et n’ont pas une grande fiabilité scientifique car il est difficile de faire des projections pour les mois à venir ».

« La fiabilité des prévisions des rapports ne dépasse guère un mois, étant donné qu’il est impossible de savoir comment la pandémie va évoluer et comment elle va se propager », a-t-il souligné.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation, relevant de l’université de l’état de Washington avait brossé, dans une étude, un tableau noir de l’évolution de la pandémie du Covid-19 au Maroc en prévoyant 3.000 contaminations par jour. Cette étude qui avait été publiée par le quotidien « L’Opinion » et largement relayée dans les médias marocains, avait jugé que le Maroc se dirigeait inévitablement vers un re-confinement général.

S.Z.