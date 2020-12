Covid-19 au Maroc: un QR code sera attribué à toute personne vaccinée

Khalid Ait Taleb a annoncé qu’un QR code sera attribué à toute personne vaccinée contre le coronavirus. D’après Al Massae, le ministre de la Santé a fait savoir que ce QR code permettra le suivi des personnes vaccinées, ajoutant que ces dernières seront enregistrées sur des listes électroniques.

«Nous voulons que les Marocains soient parmi les premiers à être vaccinés étant donné que le monde entier demandera un passeport immunologique », explique Khalid Ait Taleb.

Le ministre a aussi précisé le ministère travaille sur l’accompagnement central et régional et sur le suivi post-vaccination. Pour Ait Taleb, ce suivi est plus primordial que la vaccination en elle-même.

Rappelons que le ministre a annoncé que 80% de la population sera vaccinée. «Le vaccin ne sera pas obligatoire Il s’agit d’un devoir patriotique. Tout Marocain devra participer à cette campagne nationale afin d’en finir avec le coronavirus. La vaccination de masse nous permettra de sortir de cette crise sanitaire. Pour relever ce défi, la campagne doit être lancée dans les plus brefs délais», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter que la date de lancement de la campagne de vaccination au Maroc n’a pas encore été fixée.

H.M.