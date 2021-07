Covid-19 au Maroc: un expert redoute l’effondrement du système sanitaire

Un total de 9.428 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.766 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé dans son bilan de mercredi 29 juillet.

A ce propos, le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé Tayeb Hamdi a déclaré que le Maroc a enregistré un chiffre aussi haut à cause du relâchement des citoyens et leur manque d’engagement vis à vis du protocole sanitaire.

Lors d’un passage télévisé sur Médi 1 TV, le chercheur a déploré le fait que de nombreux Marocains n’ont jamais respecté les mesures sanitaires dès le début de la pandémie. Il ajoute que le nombre élevé de cas est également dû au variant Delta, qui se propage plus rapidement.

Hamdi souligne aussi que le Maroc a effectué, mercredi, 43.000 tests, ce qui constitue un chiffre record. Avec le variant Delta et le relâchement des citoyens, ajoute l’expert, un nombre plus élevé de cas de contamination sera enregistré dans les prochains jours.

Le Dr Hamdi a ainsi réitéré son appel aux citoyens à respecter les gestes barrières afin d’endiguer la propagation du virus. Et de préciser que le Maroc fait face à la troisième vague du virus, et que la propagation du variant Delta pourrait mettre en péril le système sanitaire marocain.

M.F.