Covid-19 au Maroc: un expert prévoit une hausse des cas après l’Aïd Al-Adha

Le directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II, de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a alerté sur une probable revue en hausse des cas confirmés de la covid-10, dans les prochaines semaines, surtout à l’approche des vacance de l’été et de la célébration de l’Aid Al-Adha.

Dans une déclaration à Le Site info, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji a ainsi affirmé que le nombre de cas contaminés augmentera dans les prochaines semaines. Et c’est pour cette raison qu’il est nécessaire que tout le monde fasse preuve de vigilance et de prudence et évite les rassemblements, a-t-il vivement recommandé.

Le virologue a aussi précisé que vu l’allègement des mesures restrictives et le relâchement constaté des citoyens, vis-à-vis des mesures préventives et sanitaires, décrétés par les autorités compétentes, il est fort possible que cela engendrera la propagation du virus.

De ce fait, le Maroc sera, de nouveau, dans l’obligation de renforcer les mesures restrictives, a ajouté Pr Ennaji, tout en soulignant qu’il ne peut pas trancher sur cette question car il existe une instance spéciale, dont la mission consiste au suivi de la situation sanitaire et est habilité à prendre une telle décision, selon les indicateurs épidémiologiques.

Et au cas où l’on enregistrerait une revue en hausse des cas de coronavirus, ladite instance serait amenée, prendre les décisions adéquates contre la propagation et la transmission de la maladie, a conclu Pr Moulay Mustapha Ennaji.

L.A.