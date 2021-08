Covid-19 au Maroc: un expert prévoit l’apparition de variants plus dangereux

Le médecin chercheur en politiques et en système de santé, Tayeb Hamdi, prévoit l’apparition de nouveaux variants du Covid-19 qui seraient plus dangereux que Delta.

Lors d’une intervention télévisée sur Al Aoula, le chercheur a indiqué que le virus se reproduit dans le corps humain, ce qui facilite le processus d’émergence de nouvelles variantes, qui peuvent être plus dangereuses.

L’expert souligne par ailleurs que les personnes vaccinées doivent continuer à respecter le protocole sanitaire, car le vaccin à lui seul n’est pas suffisant, et que des efforts supplémentaires devront être fournis pour mettre fin à la pandémie.

Dr Hamdi ajoute, par ailleurs, que la distribution du vaccin dans le monde doit être équitable. « Il est inadmissible que certains pays en bénéficient et d’autres non. Cela conduira inévitablement à la propagation du virus dans ces pays et donc à l’émergence de nouveaux variants », explique-t-il.

M.F.