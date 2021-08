Covid-19 au Maroc : un expert met en garde contre une hécatombe dans certaines villes

Le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie à Rabat et membre du comité scientifique et technique de lutte contre la pandémie, Azzedine Ibrahimi, a adressé un message sévère aux Marocains, les mettant en garde contre le relâchement vis-à-vis des mesures préventives, qui cause plusieurs décès par jour.

Dans une publication sur son compte Facebook, le professeur a appelé les citoyens à respecter le protocole sanitaire, afin d’éviter une hécatombe épidémiologique, surtout au nord du Maroc qui connaît une grande affluence.

Dr Ibrahimi déplore le fait que les Marocain ne se rendent pas compte du danger du virus, malgré toutes les mises en garde. Citant par exemple les fêtes et célébrations dans les campagnes, et le relâchement vis-à-vis du protocole sanitaire dans les cafés, les restaurants et les transports publics.

Le professeur souligne que la situation sanitaire au Maroc est inquiétante, et que le gouvernement devrait imposer plus de restrictions.

M.F.