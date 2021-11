Covid-19 au Maroc: un expert met en garde contre le relâchement

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, Mustapha Naji, a mis en garde contre le relâchement dans l’application des mesures de prévention contre le covid-19.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue a déploré le fait que les citoyens ne portent plus le masque et ne respectent plus la distanciation physique, surtout dans les marchés et les grands centres commerciaux.

L’expert met en garde contre une nouvelle vague du virus, soulignant qu’il faut rester vigilant tant qu’on n’a pas encore atteint l’immunité collective.

Dr Naji rappelle ainsi que les mesures de sécurité sanitaire à respecter sont principalement le port du masque et le maintien de la distanciation physique, ainsi que la stérilisation des mains.