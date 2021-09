Covid-19 au Maroc: un expert lance un appel aux non-vaccinés

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, Mustapha Naji, a appelé les Marocains à s’engager massivement dans la campagne de vaccination.

Dans des propos recueillis par Le Site info, le virologue a déclaré que les personnes non vaccinées doivent le plus vite possible se diriger vers les centres de vaccination afin de recevoir leurs injections, rappelant que le vaccin est gratuit et disponible partout au Royaume.

Dr Naji a également mis en garde contre le relâchement vis-à-vis des gestes barrière, car le virus se propage toujours, et il est nécessaire de s’en protéger.

Notons que le nombre de primo-vaccinés est de 20.154.375, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 16.667.989, a précisé le ministère dans son bulletin du lundi 13 septembre.

M.F.