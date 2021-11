Covid-19 au Maroc: un expert exprime son inquiétude

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, a fait part de son inquiétude concernant le taux de personnes vaccinées au Maroc, qui ne dépasse pas les 62%.

Dans une publication sur sa page Facebook, le professeur s’est demandé si le Maroc est capable de faire face à une nouvelle vague du virus avec seulement 62% de vaccinés.

« Une question se pose : le Maroc avec sa pyramide des âges jeune et ce taux de vaccination est-il dans une position similaire à d’autres pays aux taux de vaccination élevés, mais avec une pyramide vieillissante ? », a-t-il écrit.

L’expert ajoute que la seule réponse sûre à cette question est d’accélérer la campagne de vaccination, appelant les non vaccinés de plus de quarante ans à « oublier leur ego » et contribuer dans cette campagne afin d’accélérer le retour à la vie normale.

Dr Ibrahimi souligne que le Maroc s’apprête à faire face à une nouvelle vague en redoublant de vigilance aux frontières, en acquérant de nouveaux traitements et médicaments et en renforçant le système sanitaire.

M.F.