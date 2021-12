Covid-19 au Maroc : un expert craint un retour aux restrictions

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Mohammed, Mustapha Ennaji a mis en garde contre un durcissement des mesures restrictives de la part du gouvernement, au cas où le relâchement des citoyens vis-à-vis des gestes barrière persiste.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue rappelle que le gouvernement prend ses décision en se basant sur la courbe épidémiologique. « Actuellement, la courbe épidémiologique n’est pas inquiétante, mais la prudence doit accompagner toutes les actions des citoyens », assure-t-il.

Et d’ajouter : « Malheureusement, on observe un relâchement des citoyens vis-à-vis des mesures sanitaires. Certains ne portent plus de masque, et d’autres ne respectent jamais la distanciation sociale. Cela nous fait craindre un retour au restrictions ».

M.F.