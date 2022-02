Covid-19 au Maroc: risque-t-on l’apparition d’un nouveau variant ?

Le médecin chercheur en systèmes et politiques de santé, Tayeb Hamdi, a déclaré que le risque d’apparition d’un nouveau variant du Covid-19 est très probable.

Dans un article dont Le Site info détient copie, le chercheur a indiqué toutefois que la probabilité que le variant soit plus dangereux qu’Omicron est minime, voire nulle.

Le professeur ajoute que le risque de cas graves et de décès concerne principalement les personnes non-vaccinées de plus de soixante ans ou atteintes de maladies chroniques, soulignant que ces cas critiques ne constitueront pas une menace pour le système de santé.

Pr Hamdi signale, en parallèle, que la vaccination et la troisième dose seront la protection de base contre le risque de cas graves et de décès pour les personnes vulnérables, et ce pour de nombreuses années.

M.F.