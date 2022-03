Covid-19 au Maroc: risque-t-on l’apparition de nouveaux variants ?

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la Faculté de médecine et de pharmacie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, a tenu à rassurer les Marocains quant au risque de voir de nouveaux variants du covid-19 émerger dans le Royaume.

Dans une publication sur sa page Facebook, le professeur a indiqué qu’il n y a aucun variant dangereux à l’horizon, aussi bien au Maroc que dans le monde. Et d’ajouter que le système de santé marocain n’est actuellement pas sous pression.

L’expert ajoute qu’une forte immunité collective s’est développée au Maroc grâce à la vaccination et à la contamination par le variant Omicron. « Nous sommes en mars 2022, et non en mars 2020. Il ne faut pas faire de la pandémie un obstacle. C’est une erreur de ne pas coexister avec le virus, comme avec différents autres virus et maladies », a-t-il déclaré.

M.F.