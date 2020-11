Covid-19 au Maroc: renforcement des mesures dans une autre ville du sud

Les autorités de Smara ont décidé de renforcer les mesures restrictives pour endiguer le risque de propagation du covid-19. D’après un communiqué des services compétents, tout déplacement de et vers la villes est interdit, à l’exception des personnes munies d’ »une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes ». Les marchés de proximité, les cafés et les restaurants fermeront à 21h, les rassemblements sont totalement interdits et les visites familiales sont à limiter.

Les autorités ont affirmé que ces mesures resteront en vigueur pour une durée de 15 jours, renouvelable pour une période supplémentaire de deux semaines si la situation pandémique dans la province ne s’améliore pas, avec la possibilité d’adopter des mesures plus restrictives, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Cette décision a été prise sur la base du suivi quotidien de l’évolution de la situation épidémiologique et de l’augmentation du nombre de cas d’infection par la Covid-19 dans la province.

En parallèle, les autorités ont invité les citoyens à faire preuve de vigilance, de prudence et de responsabilité, respecter les mesures précitées, porter les masques de protection, respecter la distanciation physique et éviter tout rassemblement ou promiscuité, afin d’endiguer la propagation de la pandémie.

N.M.