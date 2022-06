Covid-19 au Maroc : pourquoi les cas vont continuer à augmenter

Tayeb Himdi, le chercheur en politiques de santé, a prévu une hausse des cas de covid-19 dans les prochaines semaines.

Dans une déclaration à la chaîne 2M, les cas vont continuer à augmenter à cause de la saison estivale et de l’Aïd al-Adha. «Cette hausse est provoquée par le non-respect des mesures de prévention sanitaire, dont le port du masque et la distanciation physique, et la mobilité constatée pendant le mois de Ramadan», explique Pr Himdi.

Il souligne également que l’immunité acquise par les contaminations et la vaccination commence à s’estomper au fil des mois. «Il est donc primordial pour les personnes de plus de 60 ans et celles souffrant de maladies chroniques de se faire vacciner dans les plus brefs délais», a-t-il recommandé.

Par ailleurs, Dr Himdi a estimé que la pandémie devrait prendre fin dans les prochains mois, rappelant toutefois que le virus circule encore parmi nous.

Notons qu’un total de 425 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 167 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui fait état d’aucun nouveau décès.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.835.453, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.316.903, alors que 6.442.865 personnes ont eu trois injections du vaccin.

Les cas actifs sont au nombre de 2.208 alors qu’aucun cas sévères ou critiques n’a été signalé lors des dernières 24 heures pour un total de 21. Quant au taux d’occupation des lits de réanimation, il se situe à 0,4%.

