Covid-19 au Maroc: pourquoi des personnes vaccinées sont contaminées?

Suite à la hausse des nouveaux cas de contamination par le covid-19, des citoyens se demandent pourquoi des personnes vaccinées sont également testées positives au virus.

A ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à la faculté Hassan II de Casablanca, et membre du Comité National, Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination Mustapha Ennaji, a déclaré à Le Site info que chaque personne réagit différemment au vaccin. Chaque individu à sa propre façon d’acquérir l’immunité, et certains ne peuvent l’acquérir qu’au bout de deux à trois mois, précise-t-il.

Ennaji souligne que les citoyens doivent faire preuve de plus de prudence et continuer à respecter les mesures de précaution.

Pour rappel, 605 nouveaux cas d’infection au coronavirus et 557 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé dans son bilan du dimanche 4 juillet. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin est de 10.067.573, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.162.460, apprend-t-on de même source.

M.F.