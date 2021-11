Covid-19 au Maroc: on est encore loin de l’immunité collective

Le refus de certains Marocains de se faire vacciner contre le covid-19 retardera l’atteinte de l’immunité collective.

Dans une déclaration à Le Site info, un membre du comité national de la vaccination a indiqué que le Maroc, depuis le lancement de la campagne de vaccination, lutte par tous les moyens pour atteindre l’immunité collective et surmonter la pandémie avec les moindres pertes. «La vaccination est la seule solution pour atteindre ces objectifs et retrouver une vie normale. J’appelle ainsi tous les Marocains qui n’ont pas encore reçu leurs doses à se diriger vers les centres de vaccination les plus proches», précise notre source.

Pour rappel, le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.367.790 et celui des personnes ayant reçu 2 doses s’élève à 22.428.512, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique de Covid-19, précisant que les personnes ayant reçu 3 doses sont de l’ordre de 1.579.478.

H.M.