Covid-19 au Maroc: nouvelles précisions sur le médicament « Molnupiravir »

Le Professeur Said Moutawakil, réanimateur, président de la Société marocaine des sciences médicales et membre du Comité technique et scientifique prévoit pour bientôt au Maroc l’utilisation du médicament Molnupiravir des laboratoires Merck dans le protocole sanitaire contre le coronavirus.

Ainsi, pour ce faire, le ministère de la Santé et de la Protection sociale s’apprête à réviser ledit protocole, selon Pr Moutawakil. Celui-ci, dans une déclaration à Le Site info, a toutefois assuré que seul le département de Khalid Ait Taleb est habilité à répondre à la question du prix public de vente du Molnupiravir ou de sa gratuité pour les patients. Alors que pour l’heure, rien n’a encore été officiellement décidé à ce sujet, a-t-il précisé.

Le ministère de tutelle publiera un communiqué officiel concernant ce médicament qui sera disponible aussi bien dans les hôpitaux que dans les pharmacies et qu’il sera livré sur ordonnance médicale, a ajouté Pr Said Moutawakil qui a souligné que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a déjà reçu une première livraison de Monulpiravir et que de nouvelles livraisons sont attendues très prochainement au Maroc.

Concernant les personnes qui sont aptes à prendre ce médicament, Pr Moutawakil a affirmé qu’il convient à toute personne de plus de 18 ans , mais ne pourra pas être administré aux femmes enceintes et à celles qui allaitent

