Covid-19 au Maroc: nouvelles données sur le médicament Molnupiravir

Le membre du Comité scientifique et technique de lutte contre le Covid-19, Saïd Afif, a révélé de nouvelles données sur le médicament anti Covid-19 Molnupiravir et sur son utilisation au Maroc.

Dans une déclaration à Le Site info, le professeur a indiqué que le Maroc s’est procuré 30.000 unités dudit médicament au prix de 600dh l’unité. Le prix de la mise en vente au Maroc sera déterminé plus tard, ajoute-t-il.

L’expert précise que le médicament n’est pas encore vendu dans les pharmacies et n’est actuellement disponible que dans les hôpitaux et les cliniques. Et d’ajouter que parmi les personnes autorisées à l’utiliser figurent les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.

Dr Afif rappelle que Molnupiravir est interdit aux moins de 18 ans et aux femmes enceintes.

M.F.