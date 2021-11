Covid-19 au Maroc: mise en garde aux non-vaccinés

Alors que l’affluence vers les centres de vaccination est en baisse, un membre du comité national de vaccination a mis en garde contre la hausse des cas graves de covid-19 pendant la saison hivernale.

Dans une déclaration à Le Site info, cet expert a considéré que le refus de certains citoyens de se faire vacciner constitue une menace pour leur santé, soulignant qu’il y a un risque de nouvelles vague dans les prochains mois.

Notre source ajoute que les personnes non vaccinées devraient se protéger et contribuer à la protection de leur entourage, d’autant plus que le royaume déploie d’énormes efforts afin de fournir les vaccins.

Notons que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.373.815 et celui des personnes ayant reçu 2 doses s’élève à 22.460.518, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique de Covid-19, ajoutant que les personnes ayant reçu 3 doses sont de l’ordre de 1.586.991.

